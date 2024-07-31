В Сыктывкаре перекрыли улицу Коммунистическую из-за ремонта

Сегодня начинаются работы по снятию старого асфальта. Ремонтируемый участок улицы протянется от Октябрьского проспекта до улицы Морозова и составляет 1,2 километра. Тротуары по обеим сторонам улицы были обновлены ранее.

Согласно договору, все ремонтные работы должны быть завершены до 30 сентября. До этого срока водителям придется проявить терпение к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты. Жителям близлежащих домов также важно отнестись с пониманием к шуму, который будет сопровождать ремонтные работы. Лето на севере короткое, и дорожным рабочим нужно успеть качественно завершить ремонт в установленный срок, принося пользу горожанам.