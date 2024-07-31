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Госдума запретила продажу энергетиков несовершеннолетним

Госдума запретила продажу энергетиков несовершеннолетнимФото из архива редакции

Государственная дума одобрила закон, запрещающий реализацию энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет, в третьем, окончательном чтении. Этот законопроект, предложенный депутатской группой, начнет действовать с 1 марта 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

«В Госдуму поступает множество обращений от общественных организаций с призывами распространить существующие региональные запреты на продажу энергетических напитков несовершеннолетним на всю страну. Молодежь беспрепятственно покупает и употребляет эти напитки в количествах, наносящих значительный ущерб их здоровью, в первую очередь сердечно-сосудистой системе», — отмечается в пояснительном документе.

В целях защиты здоровья несовершеннолетних от воздействия безалкогольных тонизирующих напитков (в частности, энергетических) закон запрещает продажу таких напитков несовершеннолетним организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским хозяйствам, работающим без создания юридического лица, а также гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Согласно закону, продавец обязан отказать в продаже безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических), если у него возникнут сомнения относительно возраста покупателя и отсутствует документ, подтверждающий его совершеннолетие. Региональные власти вправе определять объекты, где запрещена продажа таких напитков, а также вводить ограничения на время и места их продажи.

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