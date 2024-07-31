В Коми ночью в караоке-баре парень ударил в нос девушку, которая его оскорбила: теперь он должен 200 тысяч рублей

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Пресс-служба УФССП по Коми информирует, что в ОСП Усть-Куломского района завершено исполнение решений о компенсации морального ущерба и возмещения судебных затрат. В ночном караоке-баре произошёл инцидент, в котором молодой человек нанёс удар кулаком по лицу молодой женщине. Среди смягчающих факторов суд учёл многодетность подсудимого, его добровольное признание вины, а также неподобающее поведение потерпевшей, спровоцировавшей конфликт своими оскорблениями.

Мужчину признали виновным в причинении вреда средней тяжести и приговорили к шести месяцам ограничения свободы. В рамках гражданского судопроизводства с него взыскали 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 27 тысяч рублей на оплату услуг представителя истицы.

Судебный пристав из ОСП Усть-Куломского района объединила все исполнительные документы в одно производство и арестовала нужную сумму на счетах должника.