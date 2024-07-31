Ыбский женский монастырь нуждается в помощи в заготовке дров 

Настоятельница женского монастыря в Ыбе, игумения Серафима, обратилась к неравнодушным за поддержкой. Об этом сообщает Комиинформ.

В монастыре остро ощущается недостаток дров, поэтому требуется помощь с их заготовкой с использованием бензопил. На территории находится горбыль, который нужно обработать. В монастыре действует три печи, и каждая из них потребляет по две машины дров в месяц. Монахини будут благодарны за помощь в заготовке березовых дров.