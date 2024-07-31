Ыбский женский монастырь нуждается в помощи в заготовке дров
- 20:34 31 июля
- 6+
- Елизавета Петрова
Скрин видео сыктывкарской епархии
Настоятельница женского монастыря в Ыбе, игумения Серафима, обратилась к неравнодушным за поддержкой. Об этом сообщает Комиинформ.
В монастыре остро ощущается недостаток дров, поэтому требуется помощь с их заготовкой с использованием бензопил. На территории находится горбыль, который нужно обработать. В монастыре действует три печи, и каждая из них потребляет по две машины дров в месяц. Монахини будут благодарны за помощь в заготовке березовых дров.
«Сестры будут молиться за вас! Помогите, кто чем может. Божие благословение вам!», – такими словами завершила свое обращение игумения Серафима.