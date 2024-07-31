Сыктывкарец нашел в квартире отца оружие, обернутое в постельное белье

В Сыктывкаре местный житель решил помочь матери с уборкой квартиры и неожиданно наткнулся на любопытную находку. Разбирая вещи в шкафу, он нашел оружие, обернутое в постельное белье. Об этом сообщают в пресс-службе Росгвардии по Коми.

38-летний мужчина немедленно связался с Росгвардией, чтобы добровольно передать обнаруженный предмет. Он объяснил, что никто не имел представления о том, что в квартире скрывается оружие. Его отец, скончавшийся этой зимой, не увлекался охотой и никогда не упоминал об этом.