В Коми «Газель» съехала в кювет и влетела в дерево: пострадал ребенок
- 19:01 31 июля
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- Елизавета Петрова
В Корткеросском районе автомобиль марки «Газель» вылетел с трассы и врезался в дерево, при этом пострадали трое, включая малыша трех лет. Об этом сообщают в региональной Госавтоинспекции.
Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, следовал по маршруту Корткерос — Мордино — Лопыдино. На 41-м километре трассы он утратил контроль над машиной, съехал с дороги в кювет и столкнулся с деревом.
В результате аварии пострадали взрослые и ребенок: у водителя сотрясение мозга, возможная черепно-мозговая травма, перелом носа и ушибы коленных суставов; у ехавшего с ним мужчины 1985 года рождения также подозрение на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, открытый перелом правой стопы и ушиб правого колена; у малого пассажира-подростка (три года) — сотрясение мозга, возможная черепно-мозговая травма, гематомы и ушибы.
Пострадавшего пассажира-взрослого доставили в больницу. Малыш в момент аварии находился в детском автокресле. Водитель дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в течение последнего года и водит машину с 2010 года.