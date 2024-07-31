В Коми «Газель» съехала в кювет и влетела в дерево: пострадал ребенок

В Корткеросском районе автомобиль марки «Газель» вылетел с трассы и врезался в дерево, при этом пострадали трое, включая малыша трех лет. Об этом сообщают в региональной Госавтоинспекции.

Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, следовал по маршруту Корткерос — Мордино — Лопыдино. На 41-м километре трассы он утратил контроль над машиной, съехал с дороги в кювет и столкнулся с деревом.