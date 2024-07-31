Сыктывкарец подарил "оператору сотовой связи" 2 миллиона рублей
- 17:30 31 июля
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- Елизавета Петрова
В УМВД Сыктывкара с заявлением о краже денежных средств обратился гражданин 1997 года рождения. Он пояснил полицейским, что ему позвонил человек, представившийся сотрудником оператора сотовой связи. Об этом сообщают в региональном МВД.
Неизвестный спросил, оформлял ли заявитель карту в их банке. Получив утвердительный ответ, он рассказал о внутренней акции, в рамках которой каждому клиенту дарят сим-карту. Псевдорработник сообщил, что карту необходимо заблокировать и запросил смс-код для деактивации. Сыктывкарец назвал код, после чего его собеседник сказал, что операция завершена, и отключился.
Через пять минут мужчине позвонил еще один незнакомец, объявивший, что по его счету замечена подозрительная активность. Он направил его к так называемому сотруднику отдела безопасности. Мошенник убедил потерпевшего, что на его имя оформлены крупные кредиты, и для их аннулирования нужно взять встречные займы и перевести деньги на безопасные счета. Доверчивый житель выполнил инструкции и лишился порядка двух миллионов рублей.
В отношении данного происшествия полицейскими возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.