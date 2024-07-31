Сыктывкарец подарил "оператору сотовой связи" 2 миллиона рублей

В УМВД Сыктывкара с заявлением о краже денежных средств обратился гражданин 1997 года рождения. Он пояснил полицейским, что ему позвонил человек, представившийся сотрудником оператора сотовой связи. Об этом сообщают в региональном МВД.

Неизвестный спросил, оформлял ли заявитель карту в их банке. Получив утвердительный ответ, он рассказал о внутренней акции, в рамках которой каждому клиенту дарят сим-карту. Псевдорработник сообщил, что карту необходимо заблокировать и запросил смс-код для деактивации. Сыктывкарец назвал код, после чего его собеседник сказал, что операция завершена, и отключился.