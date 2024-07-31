В Сыктывкаре художники из Перми создают граффити с Алисой Селезневой

В Сыктывкаре на фасадах зданий и сооружениях все чаще появляются произведения уличного искусства. На Октябрьском проспекте, под наблюдением горожан, создается новое граффити, информирует администрация столицы Коми.

Объект постепенно меняется на участке благоустроенной в этом году пешеходной зоны Октябрьского проспекта. Появились новый тротуар и малые архитектурные формы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».