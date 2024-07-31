В Сыктывкаре художники из Перми создают граффити с Алисой Селезневой
- 16:30 31 июля
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- Елизавета Петрова
Фото администрации Сыктывкара
В Сыктывкаре на фасадах зданий и сооружениях все чаще появляются произведения уличного искусства. На Октябрьском проспекте, под наблюдением горожан, создается новое граффити, информирует администрация столицы Коми.
Объект постепенно меняется на участке благоустроенной в этом году пешеходной зоны Октябрьского проспекта. Появились новый тротуар и малые архитектурные формы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Произведение стрит-арта с изображением Алисы Селезневой создают художники из Перми, чей проект стал победителем конкурса, организованного одной из ведущих строительных компаний города. Первые контуры рисунка уже можно увидеть на Октябрьском проспекте, а завершить работу планируется к концу недели.