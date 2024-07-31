Сколько класть сахара и соли на 3 л банку помидоров. Идеальный рецепт из СССР
- 21:33 31 июля
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- Служба новостей
Многие годы мамы и бабушки в СССР пользовались именно этим рецептом, чтобы получить идеальные по вкусу помидоры. Проверенный рецепт, банки хранятся отлично даже при комнатной температуре. Главный секрет — в пропорции для маринада.
На банку ёмкостью 3 литра надо взять:
- помидоры — около 2 кг некрупных томатов
- специи — лук репчатый (четверть средней луковицы нарезать полукольцами), чеснок (3 зубчика), укроп, лист смородины, вишни (по 2-3 шт.)
- соль — 2 ст. л.
- сахар — 4 ст. л.
- уксус 9% — 4 ст. л.
Вымытые помидоры (их надо наколоть зубочисткой, чтобы кожица не лопнула при заливке) уложить в подготовленные чистые банки. Предварительно на дно нужно положить листья вишни, смородины, резаные чеснок и лук, зонтики укропа.
Томаты заливают кипятком и дают постоять минут 8-10, после чего воду сливают в кастрюлю и снова доводят до кипения. В это время в банки всыпают 2 столовых ложки соли, 4 ст. л. сахара и вливают 4 столовых ложки уксуса 9%. Затем заливают закипевшей водой, укупоривают стерилизованными крышками и, перевернув вверх дном, ставят на пол, укрывают одеялом и оставляют до полного остывания.
Очень просто, но очень вкусно. Это рецепт вы, пожалуй, захотите передать младшим хозяюшкам вашей семьи, пишет oka.fm.