Выращиваю петунью из семян – и не покупаю рассаду: вот что для этого нужно – дармовой метод
- 21:30 31 июля
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- Служба новостей
Как не восхищаться этими неприхотливыми цветочками, которые своими красками и ароматом радуют нас всё лето! Множество садоводов выращивают петуньи на своих участках, и этот совет поможет получить крепкую рассаду.
Один садовод поделилась опытом выращивания петуний из семян, и я хочу рассказать вам об этом. Она каждый год получает отличные результаты, используя следующий метод:
- В марте поместите торфотаблетки в пластиковый контейнер и залейте их теплой водой с удобрением.
- Когда таблетки разбухнут, на каждую положите по одной грануле петуньи (предпочтительно использовать гранулированные семена).
- Сверху присыпьте семена снегом, закройте контейнер и поставьте его в тепло под фитолампу.
- Поливайте по мере необходимости, важно поливать непосредственно на торфотаблетку.
Когда корни начнут разрастаться, аккуратно надорвите оболочку таблетки и пересадите растение в стаканчик, добавив почвогрунт. При такой пересадке нежная рассада развивается лучше и не болеет.
Чтобы куст петуньи был пышным, после появления 4-го листочка, когда начнут расти боковые побеги, прищипывайте макушку после 4-5 листиков. Это стимулирует куститься. Рассада петуньи с досветкой фитолампой зацветает через 2-2,5 месяца и радует своим цветением с середины мая до октября.
Несмотря на то, что до весны ещё далеко, сохраните эти советы — они обязательно пригодятся. К тому же, многим садоводам важен сам процесс подготовки к сезону. Как говорят, ожидание праздника лучше, чем сам праздник, пишет kubnews.ru.