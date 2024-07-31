Выращиваю петунью из семян – и не покупаю рассаду: вот что для этого нужно – дармовой метод

Как не восхищаться этими неприхотливыми цветочками, которые своими красками и ароматом радуют нас всё лето! Множество садоводов выращивают петуньи на своих участках, и этот совет поможет получить крепкую рассаду.

Один садовод поделилась опытом выращивания петуний из семян, и я хочу рассказать вам об этом. Она каждый год получает отличные результаты, используя следующий метод: