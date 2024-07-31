Перемолотые рога и копыта в тесте: Роскачество назвало худшие марки пельменей
- 17:03 31 июля
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- Служба новостей
Согласно масштабному исследованию Роскачества, потребителям стоит проявлять особую осторожность при выборе пельменей. Эксперты проверили 20 популярных марок этого продукта по многим критериям, включая натуральность сырья, безопасность и наличие вредных веществ. Результаты оказались довольно тревожными.
Так, в пельменях трех производителей - "ВкусВилл", "Мясновъ" и "Рестория" - состав был признан натуральным. Однако в пельменях "ВкусВилл" обнаружили листерии, а в "Рестории" - сальмонеллу. Эти опасные бактерии могут вызвать серьезные пищевые отравления.
В продукции других марок также были выявлены нежелательные компоненты. В пельменях "Сибирская коллекция" и "Цезарь" нашли следы антибиотиков, а в "Ложкаревъ" - пестициды. Кроме того, эксперты установили несоответствие маркировки фактическому содержанию мяса в пельменях "Мираторг" и "Останкино".
Эти результаты вызвали широкий общественный резонанс. Многие потребители высказали озабоченность качеством пельменей и призвали производителей к большей ответственности.
Сами производители утверждают, что тщательно контролируют качество своей продукции и используют только безопасные ингредиенты. Они объясняют обнаруженные пестициды и антибиотики тем, что сельскохозяйственное сырье могло быть загрязнено.
Специалисты Роскачества рекомендуют покупателям очень внимательно изучать состав пельменей, отдавая предпочтение продукции проверенных брендов. Также важно соблюдать правила хранения и приготовления, чтобы избежать пищевых отравлений.
При выборе качественных пельменей стоит обращать внимание на состав (доля мяса не менее 60%, использование муки высшего сорта), внешний вид (правильная форма, равномерный цвет, мясной аромат), маркировку (производитель, дата изготовления), отзывы других потребителей и адекватную цену.
Соблюдение этих рекомендаций поможет выбрать вкусные и безопасные пельмени, сохранив здоровье и доставив удовольствие себе и близким. Здоровье и безопасность должны быть главными критериями при покупке продуктов питания.
Чтобы проверить достоверность информации на этикетках пельменей до покупки, потребители могут предпринять следующие шаги:
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Внимательно изучить состав:
- Обратить внимание на процентное содержание мяса - оно должно составлять не менее 60% от общего состава.
- Проверить, что в тесте используется мука высшего сорта, яйца и вода без добавок.
- Убедиться в отсутствии в составе искусственных ингредиентов, консервантов, ароматизаторов и других пищевых добавок.
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Ознакомиться с маркировкой:
- Обратить внимание на бренд производителя и его репутацию.
- Проверить дату изготовления и срок годности, соответствие условий хранения.
- Сверить информацию на упаковке с требованиями действующих нормативов.
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Изучить отзывы:
- Почитать комментарии других покупателей об интересующем бренде пельменей.
- Обратить внимание на жалобы на качество, безопасность или вкусовые характеристики.
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Сравнить цены:
- Оценить, соответствует ли стоимость пельменей их заявленному качеству.
- Учитывать, что очень низкая цена может быть признаком использования низкосортного или фальсифицированного сырья.
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При наличии сомнений:
- Проконсультироваться с экспертами или представителями Роскачества.
- Обратиться в органы контроля качества для проведения независимой экспертизы.
Внимательное изучение всех аспектов информации на упаковке, сравнение с отзывами и ценами, а также при необходимости обращение к специалистам позволит потребителям сделать осознанный и безопасный выбор при покупке пельменей. Ответственный подход к изучению маркировки - залог здорового питания.