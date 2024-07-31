Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

морковь — 1 кг;

томаты — 2 кг;

сладкий болгарский перец — 1 кг;

красный репчатый лук— 1 кг;

подсолнечное масло без запаха — 300 мл;

сахар — 300 г;

столовый уксус 9% — 100 мл;

соль (не йодированная) — 2 ст. л.;

свежая петрушка — 50 г.

Морковь, перец, помидоры и лук перебрать, почистить, промыть и дать обсохнуть от лишней жидкости. Перец тонко порезать кольцами или полосками, помидоры — кружками или дольками, лук — полукольцами или кольцами, морковь натереть на крупной терке, петрушку нашинковать ножом. Овощи, зелень и остальные составляющие салата соединить в емкой кастрюле, желательно с толстым дном, и поставить на плиту. После того как смесь закипит на большом огне, тушить салат 25 минут на маленьком огне, периодически тщательно перемешивая.