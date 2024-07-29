В Сыктывкаре начали ремонтировать дорогу на улице Первомайская

Участок между улицами Куратова и Красноармейская восстанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Его длина превышает 700 метров.

До 30 сентября подрядчик закончить укладку нового асфальта. В планах также включены обустройство заездов к домам и ремонт тротуаров с обеих сторон дороги от улицы Куратова до улицы Домны Каликовой, а также на нечетной стороне дороги от улицы Домны Каликовой до улицы Красноармейской.