В Сыктывкаре начали ремонтировать дорогу на улице Первомайская
- 20:45 29 июля
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- Елизавета Петрова
Фото мэрии Сыктывкара
Участок между улицами Куратова и Красноармейская восстанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Его длина превышает 700 метров.
На данный момент производится фрезерование старого покрытия и демонтаж тротуарной плитки.
До 30 сентября подрядчик закончить укладку нового асфальта. В планах также включены обустройство заездов к домам и ремонт тротуаров с обеих сторон дороги от улицы Куратова до улицы Домны Каликовой, а также на нечетной стороне дороги от улицы Домны Каликовой до улицы Красноармейской.
Кроме того, в начале августа запланирован ремонт улицы Коммунистической от улицы Морозова до Октябрьского проспекта.