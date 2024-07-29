Светлана Суворкина назначена на должность министра физической культуры и спорта Коми

В Коми вновь произошли значительные изменения в кадровом составе, привлекшие внимание как широкой общественности, так и спортивного сообщества региона. Светлана Суворкина была назначена руководителем Министерства физической культуры и спорта данной территории по недавнему указу главы республики. До этого времени она исполняла обязанности главы ведомства с приставкой «и.о.» на протяжении нескольких месяцев.

Назначение Суворкиной на пост министра оказалось логичным решением, учитывая ее значительные профессиональные успехи и вклад в улучшение спортивной инфраструктуры региона. За время выполнения обязанностей руководителя ведомства, она продемонстрировала эффективное управление, запустив несколько важных проектов и программ, направленных на увеличение популярности физической культуры и спорта среди граждан.