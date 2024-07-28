За изменой должен стоять развод, считают 3 из 4 сыктывкарцев

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В каждом девятом случае среди сыктывкарцев, имеющих опыт семейных отношений, была зафиксирована неверность. Согласно недавнему опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, мужчины в Сыктывкаре изменяют почти в два раза чаще женщин: 14% против 8% соответственно. В опросе приняли участие граждане Сыктывкара, предоставившие ценные данные о мотивах и последствиях своих поступков.

Основной причиной измен респонденты назвали семейные проблемы — так ответили 17% участников опроса. На втором месте оказалась жажда новых впечатлений, которую упомянули 12% опрошенных. По 10% респондентов объяснили свои измены влюблённостью или физиологическими потребностями. Интересно, что мужчины чаще связывают свою неверность с поиском новизны и физиологическими потребностями, в то время как женщины чаще говорят о семейных кризисах и рассматривают измену как способ мести своим мужьям.

Отношение сыктывкарцев к изменам достаточно категоричное. Большинство, а именно 75%, считают, что преданная сторона должна разрывать отношения: 40% из них однозначно уверены в этом, а еще 35% скорее придерживаются такого мнения. Примечательно, что мужчины, несмотря на большую склонность к адюльтерам, более категоричны в отношении последствий измен и чаще считают, что за неверностью должен следовать развод.