Касается всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: с 1 августа новые деньги — старые окажутся фантиками?

Некоторым из тех, кто предпочитает наличные расчеты, уже встречались банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. У многих людей возникает тревога: неужели это подделки? В действительности Банк России вводит в обращение модернизированные купюры, но стоит разобраться, что здесь к чему.

У обновленных банкнот соответствующий сегодняшнему времени дизайн, усовершенствованная защита. Для оформления свеженьких использовали достопримечательности различных федеральных округов. Банкнота в 1 тыс. посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому ФО. На лицевой стороне - Нижегородский кремль, его знаменитая Никольская башня, а на оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Татарстане, башня Сююмбике и Музей археологии и этнографии из Уфы.

Банкнота в 5 тыс. посвящена Уральскому федеральному округу и его столице. Основной элемент лицевой стороны — стела «Европа — Азия» в окрестностях Екатеринбурга, а на обратной стороне — памятник «Сказ об Урале», расположенный в Челябинске и стела из Салехарда - «66 параллель».

Цветовую палитру у новых банкнот сохранили: тысячная сделана все в тех же бирюзовых тонах, пятитысячная — в красных. На купюрах есть QR-коды. Если навести камеру смартфона на код, он выведет на сайт Банка России. А там уже можно увидеть подробную информацию о дизайне и по каким признакам отличить подлинную купюру от чистой воды фальшивки. Коих сейчас, можно предположить, что появится достаточно. Мошенники активизируются, пытаясь всучить нарисованные бумажки вместо настоящих денег, пугая народ тем, что старые купюры нужно срочно обменивать на новые.

Банк России сразу же при сообщении обновлении купюр предупредил, что запускаться в оборот будут они не все сразу. Станут действовать наряду с теми, что образца 1997 года. Это означает, что старые банкноты не станут фантиками, и их можно будет использовать так же, как и прежде. И не надо от них избавляться.