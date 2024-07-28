Минспорта Коми надеется вернуть финансирование для завершения стройки лыжной базы Сыктывкара

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Министерство физической культуры и спорта Республики Коми выразило надежду на возобновление федерального финансирования для завершения строительства лыжной базы в Сыктывкаре. Исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта Светлана Суворкина на встрече с журналистами ведущих СМИ региона подтвердила, что вопрос находится под контролем министерства. Еженедельно руководители министерств и муниципалитетов по поручению главы Коми Владимира Уйба отвечают на вопросы прессы.

Светлана Суворкина сообщила, что дополнительное соглашение с подрядчиком о вводе объекта во второй половине декабря 2024 года уже заключено. Однако, из-за сложившейся ситуации сроки были пересмотрены. Она подчеркнула, что несмотря на эти изменения, строительные работы ведутся в соответствии с новым графиком.

По информации агентства "Комиинформ", Правительственная комиссия по региональному развитию в июле 2023 года отозвала запланированные на 2024 год средства для завершения строительства объекта. Глава Коми Владимир Уйба, выступая на федеральном уровне, отметил важность продолжения работ на объекте. Он подчеркнул, что лыжная база имеет большое значение для развития спорта в регионе и является важным социальным объектом для жителей Сыктывкара и всей республики.

На встрече с журналистами и.о. министра физической культуры и спорта Светлана Суворкина уточнила, что на данный момент завершено 50% работ, а отставание от графика составляет около 60 дней. Она также отметила, что после обращения главы Коми к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, федеральные министерства по спорту и строительству включили проект лыжной базы в перечень объектов для возможного перераспределения лимитов на 2024 год.

Суворкина пояснила, что если в других регионах России останутся неосвоенные средства из федерального бюджета, их могут направить на завершение строительства лыжной базы в Сыктывкаре. Регион рассчитывает получить 205 миллионов рублей, в то время как общая стоимость стройки составляет от 250 до 280 миллионов рублей.