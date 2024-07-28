Готовим малосольные огурцы за сутки по простому рецепту
- 21:30 28 июля
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Малосольные огурчики — закуска, которая идеально дополнит любое блюдо: от шашлыка до вареных круп. Рассказываем, как приготовить малосольные огурцы за сутки.
Ингредиенты
- огурцы — 2 кг;
- укроп — 3 зонтика;
- листья вишни и смородины — по 5 шт.;
- листья хрена — 3 шт.;
- перец горошком — 10 шт.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- соль — 2–3 ст. л.
Способ приготовления
Огурцы замочите в холодной воде на два часа, затем срежьте кончики. Зелень промойте и откиньте на дуршлаг, чтобы вода стекла. Чеснок порежьте пополам.
Измельчите зелень, частично выложите на дно кастрюли. Сверху выложите огурцы и чеснок вперемешку с остатками зелени. Всыпьте перец, накройте листьями хрена.
В сотейнике вскипятите воду. Вам понадобится 1 л или больше в зависимости от размера кастрюли с огурцами. Вода должна полностью покрыть овощи.
После закипания всыпьте в воду соль, снимите с огня и мешайте, пока соль не растворится. Оставьте на пять минут.
Залейте огурцы рассолом. Придавите тарелкой, поставьте на тарелку грузик и дайте огурцам настояться при комнатной температуре в течение суток. Затем храните в холодильнике.
- время приготовления — 24 часа 30 минут (ваши 30 минут).