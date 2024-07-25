Синоптики дали россиянам прогноз на неожиданное завершение лета: что нас ждет в августе
- 09:20 25 июля
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- Служба новостей
Август традиционно является одним из самых любимых месяцев для россиян. Этот период отличается своей неповторимой атмосферой, когда в воздухе ощущается смешение ароматов лета и надвигающейся осени. По сравнению с другими летними месяцами, август характеризуется более прохладной погодой: уже не так жарко, но при этом достаточно тепло.
Однако, если говорить о последних тенденциях, август 2024 года может оказаться одним из самых жарких. В последние годы именно этот месяц часто бил температурные рекорды. Например, август 2023 года вошёл в историю с самыми высокими температурами с начала ведения метеонаблюдений в России в 1891 году. Метеорологи предупреждают, что и в 2024 году в августе возможно значительное повышение температуры.
Центральный федеральный округ (ЦФО) ожидают сильные дожди и грозы. По долгосрочному прогнозу, в Москве, Подмосковье и соседних регионах первая половина августа принесёт жару до 30 градусов, которую время от времени будут прерывать проливные дожди. После 15 августа температура стабилизируется около 25-26 градусов днём и 10-14 градусов ночью. Однако в момент столкновения погодных фронтов не исключены мощные ливни, град, грозы и даже ураганные ветры.
Итак, основные моменты прогноза:
- В первой половине августа ЦФО ожидает жара до 30 градусов;
- Изредка проливные дожди будут освежать погоду;
- После 15 августа температура вернётся в пределах нормы;
- На стыке фронтов возможны сильные грозы и ливни.