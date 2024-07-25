Синоптики дали россиянам прогноз на неожиданное завершение лета: что нас ждет в августе

Август традиционно является одним из самых любимых месяцев для россиян. Этот период отличается своей неповторимой атмосферой, когда в воздухе ощущается смешение ароматов лета и надвигающейся осени. По сравнению с другими летними месяцами, август характеризуется более прохладной погодой: уже не так жарко, но при этом достаточно тепло.

Однако, если говорить о последних тенденциях, август 2024 года может оказаться одним из самых жарких. В последние годы именно этот месяц часто бил температурные рекорды. Например, август 2023 года вошёл в историю с самыми высокими температурами с начала ведения метеонаблюдений в России в 1891 году. Метеорологи предупреждают, что и в 2024 году в августе возможно значительное повышение температуры.