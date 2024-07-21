Житель Коми предстал перед судом за употребление запрещенных веществ
- 09:00 21 июля
- 16+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Житель Емвы употребил наркотики и теперь заплатит штраф. Об этом сообщает пресс-службу судов Коми.
Житель Коми находился в Емве и употребил наркотическое вещество без назначения врача. В России это является нарушением закона "О наркотических средствах и психотропных веществах". После медицинского освидетельствования в Ухтинской психиатрической больницы факт наличия в организме подозреваемого наркотиков подтвердился.
Мужчина признал свою вину в содеянном. Отягчающим обстоятельством в данном деле стало повторное совершение однородного правонарушения. Емвинцу назначили штраф в 4 тысячи рублей. Постановление суда ещё не вступило в законную силу.
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