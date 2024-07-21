Житель Коми предстал перед судом за употребление запрещенных веществ

Житель Емвы употребил наркотики и теперь заплатит штраф. Об этом сообщает пресс-службу судов Коми.

Житель Коми находился в Емве и употребил наркотическое вещество без назначения врача. В России это является нарушением закона "О наркотических средствах и психотропных веществах". После медицинского освидетельствования в Ухтинской психиатрической больницы факт наличия в организме подозреваемого наркотиков подтвердился.