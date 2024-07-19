В Сыктывкаре автобус сбил велосипедиста: пострадавший был в алкогольном опьянении
- 10:50 19 июля
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного велосипедиста. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции по Коми.
Согласно информации от ведомства, инцидент случился 18 июля около 18: 30. Водитель, управлявший неустановленным автобусом, ехал по улице Петрозаводской. Вблизи дома №17 он сбил 58-летнего мужчину, который двигался на велосипеде в попутном направлении с правой стороны. После столкновения велосипедист упал на дорогу.
У пострадавшего диагностированы тупая травма живота, ушибы грудной клетки справа, ссадина на левом колене, а также выявлено состояние алкогольного опьянения. Мужчина сам пришел за медицинской помощью, и его госпитализировали. Кроме того, ему было вынесено постановление за несоблюдение правил дорожного движения.
Сотрудники автоинспекции занимаются поиском водителя автобуса.
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