В Коми отремонтировали взлётно-посадочную полосу
- 08:30 21 июля
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В аэропорту Усинска завершены работы по обновлению взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Комиавиатранс.
Обновление включало замену верхнего слоя искусственных покрытий на площади 31 730 квадратных метра. Конкретно в список работ вошли данные обновления:
- асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочной полосы;
- асфальтобетонного покрытия укрепленного участка полосы;
- асфальтобетонного покрытия на участке пересечения с рулежной дорожкой и перроном.
Эти работы были выполнены в соответствии с соглашением между АО «Комиавиатранс», Министерством экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ».
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