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В Коми отремонтировали взлётно-посадочную полосу

В Коми отремонтировали взлётно-посадочную полосуФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В аэропорту Усинска завершены работы по обновлению взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Комиавиатранс.

Обновление включало замену верхнего слоя искусственных покрытий на площади 31 730 квадратных метра. Конкретно в список работ вошли данные обновления:

  • асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочной полосы;
  • асфальтобетонного покрытия укрепленного участка полосы;
  • асфальтобетонного покрытия на участке пересечения с рулежной дорожкой и перроном.

Эти работы были выполнены в соответствии с соглашением между АО «Комиавиатранс», Министерством экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ».

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