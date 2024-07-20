В Ухте пассажир автобуса пытался напасть с ножом на местного жителя

В Ухте мужчина оскорбил кондуктора автобуса, а после пытался напасть с ножом на одного из пассажиров. Об этом пишет Комиинформ.

19 июля 2024 года около семи часов вечера в одном из автобусов Ухты произошёл конфликт. Один из пассажиров маршрута №120 отказался оплачивать проезд, сделал он это в очень грубой форме. За кондуктора заступился мужчина, который также ехал в транспорте. Тогда злоумышленник всё же заплатил, а после попытался ударить ножом защитника.