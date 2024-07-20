В Ухте пассажир автобуса пытался напасть с ножом на местного жителя
- 20:15 20 июля
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- Анастасия Амелькина
В Ухте мужчина оскорбил кондуктора автобуса, а после пытался напасть с ножом на одного из пассажиров. Об этом пишет Комиинформ.
19 июля 2024 года около семи часов вечера в одном из автобусов Ухты произошёл конфликт. Один из пассажиров маршрута №120 отказался оплачивать проезд, сделал он это в очень грубой форме. За кондуктора заступился мужчина, который также ехал в транспорте. Тогда злоумышленник всё же заплатил, а после попытался ударить ножом защитника.
Крик одной из пассажирок спугнул нападавшего. Мужчина же смог увернуться и выбить из рук агрессора оружие. Злоумышленника пытались задержать до приезда сотрудников полиции, но ему удалось выбежать из общественного транспорта на одной из остановок.
Позже очевидцы утверждали, что нападавший был похож на человека, который находится в международном розыске. Его ориентировку видели на сайте следственного комитета.