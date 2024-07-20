Стало известно, кто возглавил рейтинг глав муниципалитетов Коми

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Глава Усинска занял первое место в рейтинге лучших руководителей городов и районов Коми. Об этом пишет Комиинформ с ссылкой на Управление государственной гражданской службы Администрации главы региона.

По итогам 2023 года Николай Такаев занял первое место в рейтинге глав районов Коми. Второе место получил Владимир Киселёв – руководитель администрации Инты, а третье место принадлежит главе Усть-Куломского района Сергею Рубану.