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Стало известно, кто возглавил рейтинг глав муниципалитетов Коми

Стало известно, кто возглавил рейтинг глав муниципалитетов КомиФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Глава Усинска занял первое место в рейтинге лучших руководителей городов и районов Коми. Об этом пишет Комиинформ с ссылкой на Управление государственной гражданской службы Администрации главы региона.

По итогам 2023 года Николай Такаев занял первое место в рейтинге глав районов Коми. Второе место получил Владимир Киселёв – руководитель администрации Инты, а третье место принадлежит главе Усть-Куломского района Сергею Рубану.

Известно, что для главы Инты второе место стало показательным. Ведь годом ранее он был всего лишь на 20 месте. Сам же район также дал хороший скачок в индивидуальных и основных показателях.

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