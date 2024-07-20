Стало известно, кто возглавил рейтинг глав муниципалитетов Коми
- 19:13 20 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Глава Усинска занял первое место в рейтинге лучших руководителей городов и районов Коми. Об этом пишет Комиинформ с ссылкой на Управление государственной гражданской службы Администрации главы региона.
По итогам 2023 года Николай Такаев занял первое место в рейтинге глав районов Коми. Второе место получил Владимир Киселёв – руководитель администрации Инты, а третье место принадлежит главе Усть-Куломского района Сергею Рубану.
Известно, что для главы Инты второе место стало показательным. Ведь годом ранее он был всего лишь на 20 месте. Сам же район также дал хороший скачок в индивидуальных и основных показателях.
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