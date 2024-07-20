В Коми идёт строительство первого индустриального парка
- 16:00 20 июля
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- Анастасия Амелькина
В Коми идут подготовительные работы для строительства первого индустриального парка. О том как идёт подготовка, сообщает министр экономического развития, промышленности и транспорта региона Евгений Мазур.
19 июля заместитель Председателя Правительства Республики Коми посетил стройку индустриального парка «Зеленецкий». Сейчас для министерства экономического развития создание производственной и инженерной инфраструктуры находится в приоритете.
Индустриальный парк строят в Сыктывдинском районе. На данный момент объём инвестиций превышает 1 миллиард рублей. При этом из федерального бюджета выделено 500 миллионов рублей. Специализироваться парк будет на деревообработке, с упором на производство древесного угля, термодоску, строганых изделий из древесины.
На сегодняшний день там идут подготовительные работы. Проходит расчистка трассы, устройство фундаментов зданий, а также резервуаров ливневых стоков и подземных емкостей канализации. Проходит бурение скважин технической воды, прокладка внутриплощадочных инженерных коммуникаций.
В эксплуатацию предприятие войдёт до конца 2024 года. Также оно будет иметь 400 рабочих мест.