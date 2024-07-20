В Коми идёт строительство первого индустриального парка

В Коми идут подготовительные работы для строительства первого индустриального парка. О том как идёт подготовка, сообщает министр экономического развития, промышленности и транспорта региона Евгений Мазур.

19 июля заместитель Председателя Правительства Республики Коми посетил стройку индустриального парка «Зеленецкий». Сейчас для министерства экономического развития создание производственной и инженерной инфраструктуры находится в приоритете.