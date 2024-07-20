Погибший в ДТП на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск ребенок не был пристегнут

Фото УГИБДД по Коми

Погибший в аварии в Усть-Куломском районе ребёнок не был пристёгнут. Подробности смертельного ДТП сообщает УГИБДД Коми. Напомним, что 19 июля 2024 года на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск произошла авария. На 248 километре дороги водитель Hyundai Solaris 2005 года рождения не справился с управлением. Машина съехала в кювет и там опрокинулась.

Один из пассажиров 2005 года рождения получил ссадины и ушиб грудной клетки. Госпитализация ему не потребовалась. Мальчик 2011 года рождения получил различные травмы и скончался в больнице. Известно, что ребёнок не был пристёгнут в момент аварии. Водитель "Хендай" за рулем - с 2023 года.