В Сыктывкаре 174 маршрут изменит привычную схему движения
- 17:30 20 июля
- 6+
- Анастасия Амелькина
Фото Минэкономразвития Коми
В Сыктывкаре изменился маршрут одного из автобусов. Всё из-за ремонта дорог. Об этом сообщает Минэкономразвития Республики Коми.
На период ремонтных работ на Советской улице от Пушкина до перекрестка с улицей Домны Каликовой изменится схема движения автобуса №174. Маршрут будет изменён до окончания ремонта. Планируется завершить их 3 августа.
Читайте также:
- Появился график отключения горячей воды в Сыктывкаре
- В сыктывкарском поселке продолжается строительство водопровода
- В Коми с начала пожароопасного сезона произошло 51 возгорание в лесу
- В Сыктывкаре досрочно завершился ремонт дороги на одной из улиц
- Полы можно не мыть неделями: всего одна ложка на ведро воды и поверхности сверкают как зеркало