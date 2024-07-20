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В Сыктывкаре 174 маршрут изменит привычную схему движения

В Сыктывкаре 174 маршрут изменит привычную схему движенияФото Минэкономразвития Коми

В Сыктывкаре изменился маршрут одного из автобусов. Всё из-за ремонта дорог. Об этом сообщает Минэкономразвития Республики Коми.

На период ремонтных работ на Советской улице от Пушкина до перекрестка с улицей Домны Каликовой изменится схема движения автобуса №174. Маршрут будет изменён до окончания ремонта. Планируется завершить их 3 августа.

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