В Сыктывкаре 174 маршрут изменит привычную схему движения

В Сыктывкаре изменился маршрут одного из автобусов. Всё из-за ремонта дорог. Об этом сообщает Минэкономразвития Республики Коми.

На период ремонтных работ на Советской улице от Пушкина до перекрестка с улицей Домны Каликовой изменится схема движения автобуса №174. Маршрут будет изменён до окончания ремонта. Планируется завершить их 3 августа.