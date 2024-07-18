Синоптики рассказали о погоде в Коми на 19 июля

В региональном ЦГМС отметили, что в республике сегодня можно будет ожидать тепло, кратковременный дождь и грозу.

Так в пятницу жители Коми могут ожидать переменную облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах туман. Днем будет кратковременный дождь и гроза. Ветер достигнет скорости в 3-8 метров в секунду, а днем местами повысится до 9-14 метров в секунду.