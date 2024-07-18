Синоптики рассказали о погоде в Коми на 19 июля
- 00:40 19 июля
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- Олег Помидоров
В региональном ЦГМС отметили, что в республике сегодня можно будет ожидать тепло, кратковременный дождь и грозу.
Так в пятницу жители Коми могут ожидать переменную облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах туман. Днем будет кратковременный дождь и гроза. Ветер достигнет скорости в 3-8 метров в секунду, а днем местами повысится до 9-14 метров в секунду.
Температура ночью в Коми составит +11…+16 градусов, на крайнем северо-востоке +6…+11, днем в северных районах ожидается температура в районе +17…+22 градусов, на юге республики +21…+26.
В Сыктывкаре будет сегодня переменная облачность. Ночью в основном без осадков, а днем будет кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, северный, скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит +14…+16, а днем повысится до +23…+25.