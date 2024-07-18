В Коми школьник попал в больницу с ожогами от борщевика

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывдинском районе девятилетний мальчик пошел играться на детскую площадку, а вернулся домой с волдырями. Ожоги от борщевика покрыли 10% тела. Правоохранители начали расследование. Инцидент произошел в конце июня этого года. Мальчик проходил лечение в республиканской больнице.

После случившегося, отец мальчика обратился в районную администрацию, однако это ни к чему ни привело. После этого он направил обращение в прокуратуру, после чего на площадке частично истребили борщевик. Однако там остались срезы растений, в которых содержится ядовитый сок.

Отец ребенка добавил, что эта площадка со старыми качелями и колесами, и несмотря на ее состояние, дети часто туда приходят играть.