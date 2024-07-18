В Коми школьник попал в больницу с ожогами от борщевика
- 23:15 18 июля
- 12+
- Олег Помидоров
В Сыктывдинском районе девятилетний мальчик пошел играться на детскую площадку, а вернулся домой с волдырями. Ожоги от борщевика покрыли 10% тела. Правоохранители начали расследование.
Инцидент произошел в конце июня этого года. Мальчик проходил лечение в республиканской больнице.
После случившегося, отец мальчика обратился в районную администрацию, однако это ни к чему ни привело. После этого он направил обращение в прокуратуру, после чего на площадке частично истребили борщевик. Однако там остались срезы растений, в которых содержится ядовитый сок.
Отец ребенка добавил, что эта площадка со старыми качелями и колесами, и несмотря на ее состояние, дети часто туда приходят играть.
Сейчас следователи начали процессуальную проверку по факту появившейся информации. Они намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку.