Сотрудники сыктывкарской Госавтоинспекции проведет профилактическое мероприятие “Чистое стекло”

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

С 19 по 26 июля в столице Коми работники ГИБДД уделят особое внимание проверке способности стекол транспортных средств пропускать свет. В течение недели в Сыктывкаре будет проводится мероприятие под названием “Чистое стекло”. Согласно правилам обеспечения безопасности автотранспорта, переднее и боковые стекла автомобилей должны пропускать не менее 70% света.

Если сотрудники ГАИ обнаружат нарушение, то водители будут привлечены к ответственности. За управление транспортным средством с неправильно пропускающим свет стеклом предусмотрен штраф в размере 500 рублей.