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Сотрудники сыктывкарской Госавтоинспекции проведет профилактическое мероприятие “Чистое стекло”

Сотрудники сыктывкарской Госавтоинспекции проведет профилактическое мероприятие “Чистое стекло”Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

С 19 по 26 июля в столице Коми работники ГИБДД уделят особое внимание проверке способности стекол транспортных средств пропускать свет.

В течение недели в Сыктывкаре будет проводится мероприятие под названием “Чистое стекло”. Согласно правилам обеспечения безопасности автотранспорта, переднее и боковые стекла автомобилей должны пропускать не менее 70% света.

Если сотрудники ГАИ обнаружат нарушение, то водители будут привлечены к ответственности. За управление транспортным средством с неправильно пропускающим свет стеклом предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Так, с начала июня 2024 года за нарушение правил “тонировки” автомобиля к административной ответственности привлекли 2076 водителей.

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