В Коми за неделю 147 человек пострадало от укусов клещей

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре за минувшую неделю клещи покусали 147 человек, среди них оказалось 23 несовершеннолетних.

Так, с начала летнего сезона появления клещей, в медучреждения Коми обратилось 3075 человек по факту укусов этих насекомых. Среди них 519 детей. По данным Роспотребнадзора по Коми, зе последние семь дней провели 133 исследования клещей – в 24 случаях нашли возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в одном случае нашли возбудитель моноцитарного анаплазмоза.