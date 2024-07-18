В Коми на трех железнодорожных переездах ограничат движение транспорта

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сразу на трёх железнодорожных переездах автодороги "Сыктывкар - Ухта" в Коми временно ограничат движение автомобильного транспорта. Речь идет о переездах в Усть-Вымском и Сыктывдинском районах. Здесь предстоят плановые ремонтные работы, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Так, на станции Усть-Вымь ограничения продлятся с 20: 00 18 июля до 6: 00 19 июля.