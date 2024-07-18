В Коми на трех железнодорожных переездах ограничат движение транспорта
- 08:20 18 июля
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- Татьяна Зубова
Сразу на трёх железнодорожных переездах автодороги "Сыктывкар - Ухта" в Коми временно ограничат движение автомобильного транспорта. Речь идет о переездах в Усть-Вымском и Сыктывдинском районах. Здесь предстоят плановые ремонтные работы, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.
Так, на станции Усть-Вымь ограничения продлятся с 20: 00 18 июля до 6: 00 19 июля.
На переезде между населёнными пунктами Малая Слуда и Коччойяг движение ограничат с 20: 00 22 июля до 6: 00 23 июля, а также с 20: 00 23 июля до 6: 00 24 июля.
На переезде "Нефтебаза" возле деревни Вогваздино - с 20: 00 29 июля до 6: 00 30 июля и с 20: 00 30 июля до 6: 00 31 июля.
Отметим, в период ремонтных работ движение не перекроют полостью - авто смогут двигаться лишь по одной полосе. Водителей призывают быть внимательнее на дорогах, учитывать временные изменения в движении, а также планировать свои поездки заранее.