Синоптики рассказали о том, какая погода будет 18 июля

Так, сегодня в республике ожидается переменная облачность, а также кратковременный дождь, возможен ливень и гроза.

Ночью и утром будет в Коми местами туман. Ветер переменный, скоростью 1-5 метров в секунду. На севере региона ветер будет северным, скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе ночью порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью составит +12…+17, а днем поднимется до +23…+28 градусов.