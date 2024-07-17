Синоптики рассказали о том, какая погода будет 18 июля
- 00:40 18 июля
- 0+
- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город"
Так, сегодня в республике ожидается переменная облачность, а также кратковременный дождь, возможен ливень и гроза.
Ночью и утром будет в Коми местами туман. Ветер переменный, скоростью 1-5 метров в секунду. На севере региона ветер будет северным, скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе ночью порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью составит +12…+17, а днем поднимется до +23…+28 градусов.
В Сыктывкаре сегодня ожидается ночью кратковременный дождь, гроза, а днем небольшой дождь. Ветер переменный, скоростью 1-5 метров в секунду, при грозе скорость может быть порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью составит +12…+14 градусов, а днем повысится до +23…+25.