Эксперты назвали идеальный сорт вишни для средней полосы
- 07:13 18 июля
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Идеальным сортом вишни для выращивания в средней полосе России считается «Лебедянская». Эксперты утверждают, что это растение, выведенное в НИИ садоводства им. И. В. Мичурина, будет ежегодно радовать стабильным урожаем, пишет izvmor.ru.
Ягоды этого сорта отлично завязываются в любую погоду без участия насекомых-опылителей. Вишня «Лебедянская» обладает высокой устойчивостью к засухам и опасным болезням, а также отличается стабильно высокой урожайностью, достигающей до 7 кг с одного дерева, высота которого составляет около 3 метров.
«Сорт неприхотлив, адаптирован к климатическим условиям средней полосы России. Не подмерзает зимой и дружно отдает урожай в середине июля. Его плоды ценят за превосходный десертный вкус, в котором сладость преобладает над кислотой, — отмечают специалисты. — Крупные ягоды, массой до 4,5 граммов, с сочной и нежной мякотью хороши как в свежем виде, так и в различных заготовках. Вишни выглядят очень нарядно благодаря сердцевидной форме и глянцевой темно-красной кожице, которая при полном созревании становится почти черной. Плоды легко обрываются с веток и не мнутся при сборе».
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