Эксперты назвали идеальный сорт вишни для средней полосы

Идеальным сортом вишни для выращивания в средней полосе России считается «Лебедянская». Эксперты утверждают, что это растение, выведенное в НИИ садоводства им. И. В. Мичурина, будет ежегодно радовать стабильным урожаем, пишет izvmor.ru.

Ягоды этого сорта отлично завязываются в любую погоду без участия насекомых-опылителей. Вишня «Лебедянская» обладает высокой устойчивостью к засухам и опасным болезням, а также отличается стабильно высокой урожайностью, достигающей до 7 кг с одного дерева, высота которого составляет около 3 метров.