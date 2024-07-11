Уникальные находки: тайны прошлого Пушкинской гимназии

Уникальные находки обнаружены в 110-летнем здании гимназии имени Пушкина в Сыктывкаре в ходе реставрации

Снята и будет сохранена немецкая плитка прошлого века, потолочные розетки и старинная оконная фурнитура. Как идет капремонт одного из самых возрастных зданий столицы Коми, выяснила корреспондент «Про Города».

Рейд организовала администрация города, пристально отслеживающая работу подрядчика, поскольку здание является объектом федерального наследия и подлежит особой охране. Восстановление должно сохранить аутентичность. Ничего из категории «новодела» недопустимо.

Компания, выигравшая конкурс, это прекрасно понимает, поскольку обладает специальной лицензией, разрешающей допуск к проведению работ на столь важных объектах нежилой недвижимости. Да и опыт фирма уже наработала на других охраняемых государством сооружениях.

- Здание, несмотря на возраст, хорошо сохранилось, поскольку постоянно находилось в эксплуатации, причем бережной, - пояснил «Про Городу» главный архитектор столицы Коми Владимир Рунг. – Свою роль сыграл и грамотно составленный проект, а также качественная работа строителей. Кроме того, добротными были подобраны стройматериалы.

Здание возведено из местного красного кирпича: в свое время на территории Усть-Сысольска успешно функционировали несколько заводов. А поскольку проект разработал архитектор из Санкт-Петербурга, благодаря его связям напольная плитка (нежно-голубого и бежевого тонов с принтами в виде геометрической решетки и цветов) была доставлена немецкого производства. Ее, кстати, работающая сейчас в здании бригада аккуратно сняла для повторного применения.

Сохранились до наших дней и массивные деревянные двери. Однако их решено не возвращать. Вместо этого будут установлены новые, но в той же стилистике. Также не получится продлить жизнь старинной оконной фурнитуре: с учетом современных требований безопасности их придется демонтировать навсегда. Вместе старых окон будут заказаны новые – в деревянных рамах. Изготовление предстоит индивидуальное с учетом специфики форм оконных проемов – большей частью арочных (в стиле Петербурга, родины архитектора здания гимназии).