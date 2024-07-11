Уникальные находки: тайны прошлого Пушкинской гимназии
- 17:35 11 июля
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- Дарья Шучалина
Уникальные находки обнаружены в 110-летнем здании гимназии имени Пушкина в Сыктывкаре в ходе реставрации
Снята и будет сохранена немецкая плитка прошлого века, потолочные розетки и старинная оконная фурнитура. Как идет капремонт одного из самых возрастных зданий столицы Коми, выяснила корреспондент «Про Города».
Рейд организовала администрация города, пристально отслеживающая работу подрядчика, поскольку здание является объектом федерального наследия и подлежит особой охране. Восстановление должно сохранить аутентичность. Ничего из категории «новодела» недопустимо.
Компания, выигравшая конкурс, это прекрасно понимает, поскольку обладает специальной лицензией, разрешающей допуск к проведению работ на столь важных объектах нежилой недвижимости. Да и опыт фирма уже наработала на других охраняемых государством сооружениях.
- Здание, несмотря на возраст, хорошо сохранилось, поскольку постоянно находилось в эксплуатации, причем бережной, - пояснил «Про Городу» главный архитектор столицы Коми Владимир Рунг. – Свою роль сыграл и грамотно составленный проект, а также качественная работа строителей. Кроме того, добротными были подобраны стройматериалы.
Здание возведено из местного красного кирпича: в свое время на территории Усть-Сысольска успешно функционировали несколько заводов. А поскольку проект разработал архитектор из Санкт-Петербурга, благодаря его связям напольная плитка (нежно-голубого и бежевого тонов с принтами в виде геометрической решетки и цветов) была доставлена немецкого производства. Ее, кстати, работающая сейчас в здании бригада аккуратно сняла для повторного применения.
Сохранились до наших дней и массивные деревянные двери. Однако их решено не возвращать. Вместо этого будут установлены новые, но в той же стилистике. Также не получится продлить жизнь старинной оконной фурнитуре: с учетом современных требований безопасности их придется демонтировать навсегда. Вместе старых окон будут заказаны новые – в деревянных рамах. Изготовление предстоит индивидуальное с учетом специфики форм оконных проемов – большей частью арочных (в стиле Петербурга, родины архитектора здания гимназии).
- Прежние рамы были коричневые, а новые выкрасят в белый цвет – такой, какой был первоначально, - уточнил «Про Городу» Владимир Якубович. – Относительно фасада: цвет будет тоже аналогичен первоначальному: бежевый – ближе к персиковому.
Один из рабочих похвастался журналистам, участвовавшим в рейде, что по мере производства демонтажных работ бригада обнаруживает и другие интересные находки. В частности, кирпич со штампом, а также – записку, оставленную между лестничными маршами, гимназистом эпохи СССР:
«Какой-то мальчик написал на бумаге шариковой ручкой о том, что должен был сдать ключ, но не сдал его, и оставил на видном месте».
Администрация школы выставит этот артефакт в своем музее истории. Туда же, скорее всего, отправится часть цветных витражей, сохранившихся на стеклах дверных проемов между этажами (советского периода изготовления).
- С учетом объектов охраны в здание после капремонта вернутся три сохранившиеся старинные люстры, - пояснил «Про Городу» Сергей Павлюшин, заместитель начальника регионального Управления по охране объектов культурного наследия. – Как и прежде, их высота будет регулироваться вручную посредством специальных механизмов с кровли. Над люстрами будут вновь установлены розетки (особенная изюминка внутреннего убранства здания – прим. ред.). Вообще-то люстр при открытии здания было пять, но две впоследствии перенесли в кинотеатр «Родина», когда он был открыт. Поскольку то здание передано бизнесу, судьба раритетных люстр не известна…
Заместитель начальника управления образования администрации Сыктывкара Александра Куликова уточнила «Про Городу»:
«До конца мая 2025-го компания должна завершить работы. Затем нам предстоит получить лицензию и иные разрешительные документы, в том числе, согласование технических решений в рамках авторского надзора, на ввод здания в эксплуатацию».
Что касается финансирования, точную сумму она назвать затруднилась, тем более что наверняка будут дополнительные работы, которые потребуют корректировки изначальной сметы в сторону ее увеличения.
Зато уже понятно, что примерно две трети расходов будут оплачены из казны РФ. Благодаря Главе Республики Коми Владимиру Уйба эта гимназия наряду еще с несколькими зданиями учреждений общего образования включены в федеральную программу, поддерживающую рублем регионы в благом деле капремонтов школ.