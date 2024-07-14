В столице Коми под нужды новой испытательной лаборатории переоборудуют спортзал

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В Сыктывкаре под нужды испытательной лаборатории планируется переоборудование помещений спортивного зала. На портале госзакупок уже размещена заявка на выполнение работ по капитальному ремонту, целью которого является создание новых лабораторных помещений для Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Республике Коми. Начальная стоимость закупки составляет 28,11 млн рублей.

Организации, желающие принять участие в электронном аукционе, должны подать документы до 19 июля. Конкурсная комиссия определит подрядную организацию, с которой будет заключен договор, уже 22 июля. Это позволит оперативно приступить к выполнению работ и обеспечить соблюдение установленных сроков.

Согласно технической документации, испытательная лаборатория ЦЛАТИ будет расположена в здании по адресу Октябрьский проспект, 119/2, пом.1Н. Общая площадь двухэтажного помещения, предусмотренного проектом, составляет 598,8 квадратных метров. Работы по капитальному ремонту должны быть завершены до 2 декабря 2024 года, что подразумевает интенсивный и слаженный график работ.

ЦЛАТИ по Республике Коми, входящий в структуру Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, оказывает комплексные услуги по экологическим аспектам деятельности предприятий. Организация занимается мониторингом и анализом различных экологических показателей, что крайне важно для обеспечения экологической безопасности региона.