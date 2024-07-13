Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

"Полный запрет на продажу": Роскачество вводит новые ограничения на товары в супермаркетах

"Полный запрет на продажу": Роскачество вводит новые ограничения на товары в супермаркетахФото из архива "Про Города"

Специалисты Роскачества сообщили, что в России стали действовать новые правила, позволяющие покупателям приобретать только те товары, срок годности которых не истек. По информации PRIMPRESS, уже с мая текущего года введена система, блокирующая продажу просроченных товаров на кассах.

В апреле текущего года в список непродаваемых товаров вошли табачные изделия, разливное пиво и слабоалкогольные напитки из кегов. Недавно этот перечень пополнился бутылированной водой, сыром, творожными сырками, молоком и сметаной.

Роскачество уведомило, что с 2024 года новая система охватит 50 продуктовых ритейлеров по всей России, и список запрещенных к продаже товаров после истечения срока годности будет расширяться. В 2025 году в него войдут икра и безалкогольное пиво, а в 2026 году – корма для животных и растительное масло.

Реваз Юсупов, заместитель генерального директора ЦРПТ (Центра Развития Перспективных Технологий), оператора системы маркировки «Честный знак», подчеркнул, что цель нововведений – защита прав потребителей и предотвращение покупки ими просроченной продукции.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости