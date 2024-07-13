"Полный запрет на продажу": Роскачество вводит новые ограничения на товары в супермаркетах

Специалисты Роскачества сообщили, что в России стали действовать новые правила, позволяющие покупателям приобретать только те товары, срок годности которых не истек. По информации PRIMPRESS, уже с мая текущего года введена система, блокирующая продажу просроченных товаров на кассах.

В апреле текущего года в список непродаваемых товаров вошли табачные изделия, разливное пиво и слабоалкогольные напитки из кегов. Недавно этот перечень пополнился бутылированной водой, сыром, творожными сырками, молоком и сметаной.