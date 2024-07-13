"Полный запрет на продажу": Роскачество вводит новые ограничения на товары в супермаркетах
- 23:37 13 июля
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- Служба новостей
Специалисты Роскачества сообщили, что в России стали действовать новые правила, позволяющие покупателям приобретать только те товары, срок годности которых не истек. По информации PRIMPRESS, уже с мая текущего года введена система, блокирующая продажу просроченных товаров на кассах.
В апреле текущего года в список непродаваемых товаров вошли табачные изделия, разливное пиво и слабоалкогольные напитки из кегов. Недавно этот перечень пополнился бутылированной водой, сыром, творожными сырками, молоком и сметаной.
Роскачество уведомило, что с 2024 года новая система охватит 50 продуктовых ритейлеров по всей России, и список запрещенных к продаже товаров после истечения срока годности будет расширяться. В 2025 году в него войдут икра и безалкогольное пиво, а в 2026 году – корма для животных и растительное масло.
Реваз Юсупов, заместитель генерального директора ЦРПТ (Центра Развития Перспективных Технологий), оператора системы маркировки «Честный знак», подчеркнул, что цель нововведений – защита прав потребителей и предотвращение покупки ими просроченной продукции.
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