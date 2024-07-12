В одном из районов Коми назначили нового прокурора
- 23:00 12 июля
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- Олег Помидоров
Начинал свою карьеру правоохранитель в органах прокуратуры с 2008 года.
Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства Коми, 12 июля в режиме видеоконференцсвязи главный прокурор региона провел совещание. В ходе общения глава ведомства представил руководителям правоохранительных и контролирующих органов, органов местного самоуправления Усть-Цилемского района нового прокурора.
Так, советник юстиции Денис Кипрушев был назначен на эту должность приказом Генерального прокурора России. Служит он в органах прокуратуры с 2008 года. Ранее он был на должности помощника, старшего помощника прокурора Усть-Вымского района, зампрокурора Удорского района.
Когда глава регионального ведомства Николай Егоров представлял нового прокурора, он отметил свойственные для этого района проблемы: сложности с транспортом зимой, соблюдение трудовых прав, и обеспечение прав граждан в медицинской сфере.