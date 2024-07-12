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В одном из районов Коми назначили нового прокурора

В одном из районов Коми назначили нового прокурорафото прокуратуры Коми

Начинал свою карьеру правоохранитель в органах прокуратуры с 2008 года.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства Коми, 12 июля в режиме видеоконференцсвязи главный прокурор региона провел совещание. В ходе общения глава ведомства представил руководителям правоохранительных и контролирующих органов, органов местного самоуправления Усть-Цилемского района нового прокурора.

Так, советник юстиции Денис Кипрушев был назначен на эту должность приказом Генерального прокурора России. Служит он в органах прокуратуры с 2008 года. Ранее он был на должности помощника, старшего помощника прокурора Усть-Вымского района, зампрокурора Удорского района.

Когда глава регионального ведомства Николай Егоров представлял нового прокурора, он отметил свойственные для этого района проблемы: сложности с транспортом зимой, соблюдение трудовых прав, и обеспечение прав граждан в медицинской сфере.
 

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