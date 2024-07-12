В одном из районов Коми назначили нового прокурора

фото прокуратуры Коми

Начинал свою карьеру правоохранитель в органах прокуратуры с 2008 года. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства Коми, 12 июля в режиме видеоконференцсвязи главный прокурор региона провел совещание. В ходе общения глава ведомства представил руководителям правоохранительных и контролирующих органов, органов местного самоуправления Усть-Цилемского района нового прокурора.

Так, советник юстиции Денис Кипрушев был назначен на эту должность приказом Генерального прокурора России. Служит он в органах прокуратуры с 2008 года. Ранее он был на должности помощника, старшего помощника прокурора Усть-Вымского района, зампрокурора Удорского района.