В Коми чиновника осудили за аварию на очистных сооружениях
- 22:45 12 июля
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- Олег Помидоров
фото мэрии Воркуты
Работник воркутинской администрации получил штраф, а начальница очистных сооружений получила десять месяцев исправительных работ.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми, в Воркуте суд рассмотрел уголовное дело в адрес начальника канализационных очистных сооружений местного Водоканала и замглавы администрации Заполярья. Первую обвиняемую признали виновной в загрязнении поверхностных и подземных вод, а второго в халатности, которая повлекла за собой причинение особо крупного ущерба.
Ранее появилась информация, что по этому делу проходили замруководителя мэрии Воркуты по вопросам ЖКХ Юрий Слонис и начальник станции “Водоканал” Светлана Федутик. Напомним, авария на очистных сооружениях произошла в Воркуте 24 декабря 2022 года.