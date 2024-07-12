Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми чиновника осудили за аварию на очистных сооружениях

В Коми чиновника осудили за аварию на очистных сооружениях фото мэрии Воркуты

Работник воркутинской администрации получил штраф, а начальница очистных сооружений получила десять месяцев исправительных работ.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми, в Воркуте суд рассмотрел уголовное дело в адрес начальника канализационных очистных сооружений местного Водоканала и замглавы администрации Заполярья. Первую обвиняемую признали виновной в загрязнении поверхностных и подземных вод, а второго в халатности, которая повлекла за собой причинение особо крупного ущерба.

Ранее появилась информация, что по этому делу проходили замруководителя мэрии Воркуты по вопросам ЖКХ Юрий Слонис и начальник станции “Водоканал” Светлана Федутик. Напомним, авария на очистных сооружениях произошла в Воркуте 24 декабря 2022 года.

...

  • 0

Популярное

Последние новости