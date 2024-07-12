В Сыктывкаре перекроют одну из ведущих автодорог

Из-за ремонтных работ водители столицы Коми не смогут проехать по Советской чуть больше полумесяца. Также это отразится на нынешних маршрутах, которые передвигаются по этому пути.

Мэрия Сыктывкара рассказала, что в связи с проведением ремонтных работ по факту восстановления дорожного покрытия проезжей части филиалом “Т Плюс Коми” будет ограничено движение автомобильного транспорта по всей проезжей части на улице Советской, а именно от пересечения улиц Советская и Пушкина до пересечения улиц Советская и Домны Каликовой с 8 часов утра 15 июля до 20 часов вечера 3 августа этого года.