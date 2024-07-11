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В Коми в течение полугода в ДТП пострадали 63 ребенка, один погиб

В Коми в течение полугода в ДТП пострадали 63 ребенка, один погибФото из архива "Про Город"

За первый семестр 2024 года в Республике Коми в дорожно-транспортном происшествии пострадали 63 ребенка. О такой статистике сообщили в региональном отделении ГИБДД.

Всего произошло 60 аварий, в которых были задействованы дети и подростки до 16 лет. В результате этих происшествий 63 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, один погиб.

С 10 июля в Коми будут проведены профилактические рейды, направленные на предотвращение нарушений правил дорожного движения детьми.

Напомним, в Сыктывдинском районе Коми пассажирский маршрут столкнулся с большегрузом МАЗ. Водитель ПАЗа не предоставил преимущество грузовику. В результате аварии пострадала пассажирка общественного транспорта. Она получила множество ушибов и травм.

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