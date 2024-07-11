В Коми пассажирский автобус столкнулся с большегрузом

Фото из архива "Про Город"

В Сыктывдинском районе Республики Коми произошла авария с участием пассажирского автобуса. Водитель автобуса ПАЗ перестраивался с полосы движения и не уступил дорогу грузовику МАЗ, двигавшемуся в том же направлении. В результате ДТП травмы получила пассажирка общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба местного управления ГИБДД.

Фото УГИБДД МВД по Коми.

По сведениям дорожной полиции, авария произошла 10 июля днем, когда автобус направлялся в Выльгорт. Пострадавшей оказалась женщина 1987 года рождения, у которой врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытую травму шеи. Госпитализация ей не понадобилась.

Также отмечается, что водитель автобуса имеет водительские права с 1997 года.