Володин: нужно усилить защиту трудовых прав граждан
- 16:50 8 июля
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- Яна Брюллова
Фото http://duma.gov.ru/
На этой неделе Государственная Дума начнет рассмотрение законопроекта, направленного на улучшение государственного контроля за соблюдением трудового законодательства, сообщил Дума ТВ председатель ГД Вячеслав Володин.
Законопроект нацелен на защиту прав работников.
Среди предлагаемых изменений:
- установление государственного контроля за выполнением работодателем обязательств перед сотрудниками по трудовым договорам;
- предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска длительностью не менее 30 календарных дней;
- создание региональных межведомственных комиссий для борьбы с возникновением задолженности по зарплате;
- возможность временного перевода на другую работу по направлению службы занятости с согласия сотрудника в случае приостановки производства или при возникновении потребности в другой организации.
— Последняя инициатива позволит на время локального кризиса обеспечить гражданам стабильный доход, временно переведя их на работу в другую организацию с возможностью последующего возвращения на свое предприятие. Первоначальный трудовой договор при этом не разрывается, а лишь временно приостанавливается. Такое решение может быть полезным и в сфере сезонной занятости, — подчеркнул спикер ГД.