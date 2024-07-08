Володин: нужно усилить защиту трудовых прав граждан

На этой неделе Государственная Дума начнет рассмотрение законопроекта, направленного на улучшение государственного контроля за соблюдением трудового законодательства, сообщил Дума ТВ председатель ГД Вячеслав Володин.

Законопроект нацелен на защиту прав работников.

Среди предлагаемых изменений:

— Последняя инициатива позволит на время локального кризиса обеспечить гражданам стабильный доход, временно переведя их на работу в другую организацию с возможностью последующего возвращения на свое предприятие. Первоначальный трудовой договор при этом не разрывается, а лишь временно приостанавливается. Такое решение может быть полезным и в сфере сезонной занятости, — подчеркнул спикер ГД.