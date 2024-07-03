Житель Коми попал в тройную ловушку мошенников

После общения с лицами, выдававшими себя за операторов сотовой связи, консультантов портала “Госуслуг” и представителей правоохранительных органов, мужчина взял кредит на 1,2 миллиона рублей и отправил все деньги аферистам.

В полицию обратился 45-летний воркутинец, ставший жертвой мошенников. Потерпевший рассказал правоохранителям, что ему поступил звонок на его мобильный телефон от незнакомца. Мошенники представились сотрудниками оператора сотовой связи, работниками портала «Госуслуги» и правоохранителями, убедив его в необходимости продлить контракт на услуги связи. Для выполнения этого, воркутинец предоставил аферистам код из смс, что дало им доступ к его личному кабинету на портале «Госуслуги». Также, мужчина взял кредит на сумму 1,2 миллиона рублей и перевел деньги на счет мошенников.