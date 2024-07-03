В Сыктывкаре с 15 июля вырастет стоимость проезда в автобусах

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В столице Коми подорожает тариф за проезд на “маршрутках”, которые обслуживает “Комиавтотранс”. Такой приказ появился 2 июля на официальном портале Республики Коми. Так, “Комиавтотранс” установил предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и багажа в городском автобусном транспорте в Сыктывкаре.

Исходя из информации сообщенной в документе, теперь будет установлен дифференцированный тариф на перевозку пассажиров и багажа в зависимости от способа оплаты проезда в рамках одной поездки. Например, безналичная оплата составит 32 рубля, а наличная – 35 рублей. Стоит уточнить, что сейчас стоимость проезда в автобусах Сыктывкара составляет 30 рублей.

Основная причина повышения цены – рост зарплат сотрудников и повышающийся расход на топливо и техническое обслуживание автобусов.