Пенсионерку из Коми осудили за нападение на полицейского

Ранее не судимую 62-летнюю жительницу Вуктыльского района осудили за применение насилия в отношение представителя власти.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в апреле 2024 года к дому пенсионерки подъехал представитель правоохранительных органов, чтобы проверить сообщение о происшествии. На месте полицейский обнаружил 62-летнюю нетрезвую женщину. Так как она была не согласна с законными действиями полицейского по изъятию оружия и патронов, женщина два раза ударила его рукой в предплечье и один раз ударила ногой по локтю. Этими действиями она причинила правоохранителю физическую боль.