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Пенсионерку из Коми осудили за нападение на полицейского

Пенсионерку из Коми осудили за нападение на полицейскогофото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ранее не судимую 62-летнюю жительницу Вуктыльского района осудили за применение насилия в отношение представителя власти.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми,  в апреле 2024 года к дому пенсионерки подъехал представитель правоохранительных органов, чтобы проверить сообщение о происшествии. На месте полицейский обнаружил 62-летнюю нетрезвую женщину. Так как она была не согласна с законными действиями полицейского по изъятию оружия и патронов, женщина два раза ударила его рукой в предплечье и один раз ударила ногой по локтю. Этими действиями она причинила правоохранителю физическую боль.

В ходе следствия и в суде женщина полностью признала свою вину. Вуктыльский городской суд признал пенсионерку виновной в преступлении и приговорил ее к штрафу в размере 15 тысяч рублей.
 

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