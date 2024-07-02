В одной из деревень в Коми ввели режим повышенной готовности

фото со страницы администрации Ижемского района

В Ижемской деревне Вертеп из-за ухудшения состояния участка дороги ввели режим повышенной готовности. 2 июля в администрации района прошло заседание Комиссии по ЧС. Главным вопросом на повестке было введение на территории сельского поселения “Краснобор” режима повышенной готовности. Причина этому – ухудшение состояния участка дороги на подъезде к деревне Вертеп.

Оказалось, что в мае 2024 года из-за резкого потепления талые воды размыли основание дороги, что привело к разрушению края дорожного полотна и появлению выбоин на асфальте около деревни Вертер. Сейчас на этом опасном участке установлен знак “Сужение дороги”.