Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после аварии с электросамокатом в Коми

Глава Следственного Комитета России поручил начать уголовное преследование в отношении водителя электросамоката после столкновения с ребенком в Ухте.

27 июня в Ухте молодой человек, находясь за рулем арендованного электросамоката, совершил наезд на 11-летнего мальчика. Сам ребенок в этот момент ехал на встречном направлении на детском самокате. В результате этой аварии несовершеннолетний получил травмы и ему потребовалась помощь медиков. Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося происшествия.