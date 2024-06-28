Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после аварии с электросамокатом в Коми
- 00:40 29 июня
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- Олег Помидоров
Глава Следственного Комитета России поручил начать уголовное преследование в отношении водителя электросамоката после столкновения с ребенком в Ухте.
27 июня в Ухте молодой человек, находясь за рулем арендованного электросамоката, совершил наезд на 11-летнего мальчика. Сам ребенок в этот момент ехал на встречном направлении на детском самокате. В результате этой аварии несовершеннолетний получил травмы и ему потребовалась помощь медиков. Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося происшествия.
Председатель Следственного Комитета России дал поручение руководителю Следственного управления СК РФ по Коми возбудить уголовное дело по факту совершения наезда на несовершеннолетнего и представить отчет о ходе расследования.