В Сыктывкаре пройдет фестиваль банной культуры

За несколько дней до праздника семьи, любви и верности в столице Коми состоится мероприятие о банной культуре.

Как рассказали в пресс-службе Центра досуга и кино “Октябрь”, 6 июля в Сыктывкаре пройдет долгожданные второй открытый городской фестиваль банной культуры “Пывсян лун”. В переводе с коми языка – Банный день.