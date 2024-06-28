В Сыктывкаре пройдет фестиваль банной культуры
- 22:45 28 июня
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
За несколько дней до праздника семьи, любви и верности в столице Коми состоится мероприятие о банной культуре.
Как рассказали в пресс-службе Центра досуга и кино “Октябрь”, 6 июля в Сыктывкаре пройдет долгожданные второй открытый городской фестиваль банной культуры “Пывсян лун”. В переводе с коми языка – Банный день.
В рамках фестиваля сыктывкарцы и гости столицы смогут приобщиться к банной культуры, узнать много о традициях, а также насладиться атмосферой настоящей бани.
Второй открытый городской фестиваль банной культуры “Пывсян лун” пройдет в парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова. Старт основных мероприятий запланирован на 12 часов дня. Организаторы сообщают, что попарившись, можно будет помолодеть на несколько лет.