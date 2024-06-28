В центре Сыктывкара произошла крупная автоавария: мотоциклиста госпитализировали с травмами

Фото "Про Город Сыктывкар"

Вечером 28 июня на перекрестке улиц Орджоникидзе и Октябрьского проспекта столкнулись “ГАЗель” и мотоцикл. Как рассказали очевидца автотранспортного происшествия, водитель “ГАЗели” поворачивал с Октябрьского проспекта в сторону улицы Орджоникидзе и не уступила дорогу водителю мотоцикла. Свидетели сообщили, что водитель двухколесного транспорта ехал с большой скоростью и попросту не успел затормозить.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и медики “скорой” помощи.

Как рассказали в ГИБДД по Коми порталу “Про Город Сыктывкар”, в районе 19 часов вечера водитель 2001 года рождения, находясь за рулем “ГАЗели” ехал по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Оплеснина в направлении улицы Красных Партизан. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе, при повороте налево водитель грузового автомобиля не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом.